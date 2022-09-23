UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти накрили "Градами" Нікополь та Марганець: є жертви та поранені

Фото: окупанти накрили "Градами" Нікополь та Марганець (facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 23 вересня вкотре обстріляли Нікополь та Марганець (Дніпропетровська область), застосувавши "Гради" та артилерію. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще 9 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Фото: наслідки обстрілів Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Окупанти у п'ятницю вранці випустили по містам близько 30 снарядів.

"У Марганці двоє людей загинули - чоловік і жінка. За попередньою інформацією, ще дев'ять поранено. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів", - розповів Резніченко.

За його словами, російські снаряди пошкодили 8 будинків, один - зруйнований повністю. Через удари один із будинків загорівся.

Також через атаку росіян без світла залишилися 2200 сімей. Наразі аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Щодо Нікополя, то там внаслідок обстрілів пошкоджено 10 будинків. На місці прильотів зараз працює поліція.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок чого постраждала громадянська інфраструктура. Також постраждали серед мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікопольракетный удар