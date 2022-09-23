Окупанти накрили "Градами" Нікополь та Марганець: є жертви та поранені

Фото: наслідки обстрілів Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Окупанти у п'ятницю вранці випустили по містам близько 30 снарядів.

"У Марганці двоє людей загинули - чоловік і жінка. За попередньою інформацією, ще дев'ять поранено. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів", - розповів Резніченко.

За його словами, російські снаряди пошкодили 8 будинків, один - зруйнований повністю. Через удари один із будинків загорівся.

Також через атаку росіян без світла залишилися 2200 сімей. Наразі аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Щодо Нікополя, то там внаслідок обстрілів пошкоджено 10 будинків. На місці прильотів зараз працює поліція.