Оккупанты накрыли "Градами" Никополь и Марганец: есть жертвы и раненые

Российские войска утром 23 сентября в очередной раз обстреляли Никополь и Марганец (Днепропетровская область), применив "Грады" и артиллерию. В результате ударов погибли два человека, еще 9 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Фото: последствия обстрелов Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Оккупанты в пятницу утром выпустили по городам около 30 снарядов.
"В Марганце два человека погибли - мужчина и женщина. По предварительной информации, еще девять ранены. Три из них спасатели достали из-под завалов", - рассказал Резниченко.
По его словам, российские снаряды повредили 8 домов, один - разрушен полностью. Из-за ударов один из домов загорелся.
Также из-за атаки россиян без света остались 2200 семей. Сейчас аварийные бригады работают над возобновлением электроснабжения.
Что касается Никополя, то там в результате обстрелов повреждены 10 домов. На месте прилетов сейчас работает полиция.
Напомним, этой ночью российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Вследствие чего пострадала гражданская инфраструктура. Также есть пострадавшие среди мирных жителей.
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