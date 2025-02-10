Окупанти накопичують і перегруповують сили для штурмів у Часовому Яру, - ЗСУ

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону.

За його словами, основні зусилля ворог зосереджує на накопиченні особового складу в різних частинах міста для продовження активних штурмових дій.

"Зараз іде період накопичення і зосередження по можливості на самих підходах до Часового Яру і перегрупування в самому місті для здійснення в подальшому штурмових дій", - розповів Запорожець.

Водночас він зазначив, що броньовану техніку минулого тижня ворог не застосовував.

"Застосовував більше автомобільну техніку для логістичних заходів, а саме квадроцикли, багі... Активно застосовують дими, накопичують їх, що говорить про те, що противник зацікавлений в тому, щоб надалі генерувати наступальні дії саме по місту Часів Яр", - додав речник.