Окупанти накопичують і перегруповують сили для штурмів у Часовому Яру, - ЗСУ
Російські окупанти накопичують сили для здійснення штурмових дій у районі Часового Яру Донецької області.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону.
За його словами, основні зусилля ворог зосереджує на накопиченні особового складу в різних частинах міста для продовження активних штурмових дій.
"Зараз іде період накопичення і зосередження по можливості на самих підходах до Часового Яру і перегрупування в самому місті для здійснення в подальшому штурмових дій", - розповів Запорожець.
Водночас він зазначив, що броньовану техніку минулого тижня ворог не застосовував.
"Застосовував більше автомобільну техніку для логістичних заходів, а саме квадроцикли, багі... Активно застосовують дими, накопичують їх, що говорить про те, що противник зацікавлений в тому, щоб надалі генерувати наступальні дії саме по місту Часів Яр", - додав речник.
Ситуація у Часовому Яру
Нагадаємо, за інформацією ЗСУ, російська армія накопичує сили у північній частині Часового Яру, та намагається штурмувати південну.
У місті тривають запеклі бої. Росіяни застосовують артилерію та авіацію, намагаючись прорвати оборону Сил оборони України.
Днями в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російська армія активізувала свій наступ на Краматорському та Турецькому напрямках. Зокрема, ворог штурмував Часів Яр. Однак ЗСУ відбили наступ противника на півдні цього населеного пункту.
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