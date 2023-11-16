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Окупанти накопичили в Криму понад 800 ракет для енергетичного терору, - ОК "Південь"

Фото: окупанти розмістили в Криму 800 ракет для енергетичного терору (defence-ua.com)
Автор: Ярослава Борзова

На окупованому Кримському півострові ворог розмістив понад 800 ракет. Такий запас загарбники накопичили для енергетичного терору цієї зими.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на керівницю обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталю Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Опираючись на дані Головного управління розвідки в ОК "Південь" заначили, що на окупованому Кримському півострові ворог розмістив значний військо-ресурсний центр. 

"Зокрема, ракети типу "Калібр" якраз там зосереджені, ракети типу "Онікс" також запускаються з Кримського півострову. Потенціал ворог накопичує - це очевидно", - заявила Гуменюк.

За її словами, ракети повітряного базування розосереджені у місцях, де можна їх завантажувати у літаки. 
 

Енергетичний терор РФ

В жовтні минулого року російські терористи почали масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Мільйони споживачів по всій території нашої країни лишились без електропостачання. Ворог активно атакував міста ракетами та безпілотниками, які завдавали значної шкоди енергетичним об'єктам.

І хоча ситуація стабілізувалась, втім цього року в Україні також готуються до масивних атак окупантів на енергетичну інфраструктуру.

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