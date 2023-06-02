Окупанти можуть готувати провокації на хімічному заводі у Криму, - Херсонська ОВА

За даним сил спротиву, росіяни завезли на завод "Кримський титан" вибухівку та мінують територію. Прокудін припускає, що окупанти можуть готувати провокацію, щоб потім звинуватити Україну.

За його словами, вибух на хімічному заводі спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин та може призвести до екологічної катастрофи. Під загрозою жителі Криму, семи областей України, Туреччини та самої Росії.

"Ми чітко усвідомлюємо загрозу для наших людей, здійснюємо постійний моніторинг ситуації та готові оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути", - додав очільник Херсонської ОВА.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що окупанти мінують завод "Кримський титан" на тимчасово окупованому півострові.

Що відомо про завод "Кримський титан"

Хімічний завод виробляє діоксид титану і розташований поблизу міста Армянськ на Перекопському перешийку, який з'єднує Крим з материковою частиною України. До окупації завод був найбільшим виробником діоксиду титану у Східній Європі.

У серпні 2018 року на заводі "Кримський титан" сталася аварія та викид небезпечних речовин. Окупанти припинили роботу підприємства, проте вже у жовтні відновили її. Пізніше жителі Криму та півдня України скаржилися на нові викиди, але росіяни ігнорували заклики зупинити завод.

Відомо, що завод "Кримський титан" потребує води з Північно-Кримського каналу, який Україна перекрила навесні 2014 року. Це допомагало розбавляти відходи до безпечної концентрації.

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