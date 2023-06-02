Оккупанты могут готовить провокации на химическом заводе в Крыму, - Херсонская ОВА

По данным сил сопротивления, россияне завезли на завод "Крымский титан" взрывчатку и минируют территорию. Прокудин предполагает, что оккупанты могут готовить провокацию, чтобы потом обвинить Украину.

По его словам, взрыв на химическом заводе повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн опасных веществ и может привести к экологической катастрофе. Под угрозой жители Крыма, семи областей Украины, Турции и России.

"Мы четко отдаем себе отчет в угрозе для наших людей, осуществляем постоянный мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть", - добавил глава Херсонской ОВА.

Напомним, ранее мы сообщали, что оккупанты минуют завод "Крымский титан" на временно оккупированном полуострове.

Что известно о заводе "Крымский титан"

Химический завод производит диоксид титана и расположен вблизи города Армянск на Перекопском перешейке, соединяющем Крым с материковой частью Украины. До оккупации завод являлся крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе.

В августе 2018 на заводе "Крымский титан" произошла авария и выброс опасных веществ. Оккупанты прекратили работу предприятия, однако уже в октябре возобновили ее. Позже жители Крыма и юга Украины жаловались на новые выбросы, но россияне игнорировали призывы остановить завод.

Известно, что завод "Крымский титан" нуждается в воде с Северо-Крымского канала, который Украина перекрыла весной 2014 года. Это помогало разбавлять отходы до безопасной концентрации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.