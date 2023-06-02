RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты могут готовить провокации на химическом заводе в Крыму, - Херсонская ОВА

Фото: россияне могут готовить провокации на заводе "Крымский титан" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска могут готовить провокации на химическом заводе в Армянске во временно оккупированном Крыму. Это чревато экологической катастрофой для Украины, Турции и самой РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

По данным сил сопротивления, россияне завезли на завод "Крымский титан" взрывчатку и минируют территорию. Прокудин предполагает, что оккупанты могут готовить провокацию, чтобы потом обвинить Украину.

По его словам, взрыв на химическом заводе повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн опасных веществ и может привести к экологической катастрофе. Под угрозой жители Крыма, семи областей Украины, Турции и России.

"Мы четко отдаем себе отчет в угрозе для наших людей, осуществляем постоянный мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть", - добавил глава Херсонской ОВА.

Напомним, ранее мы сообщали, что оккупанты минуют завод "Крымский титан" на временно оккупированном полуострове.

Что известно о заводе "Крымский титан"

Химический завод производит диоксид титана и расположен вблизи города Армянск на Перекопском перешейке, соединяющем Крым с материковой частью Украины. До оккупации завод являлся крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе.

В августе 2018 на заводе "Крымский титан" произошла авария и выброс опасных веществ. Оккупанты прекратили работу предприятия, однако уже в октябре возобновили ее. Позже жители Крыма и юга Украины жаловались на новые выбросы, но россияне игнорировали призывы остановить завод.

Известно, что завод "Крымский титан" нуждается в воде с Северо-Крымского канала, который Украина перекрыла весной 2014 года. Это помогало разбавлять отходы до безопасной концентрации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиКрим