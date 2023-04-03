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Оккупанты из минометов и АГС обстреляли громаду в Сумской области

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Сумская область, Понедельник 03 апреля 2023 21:19
Оккупанты из минометов и АГС обстреляли громаду в Сумской области Фото: Оккупанты из минометов и АГС обстреляли общину в Сумской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 3 апреля, российские военные обстреляли Белопольскую общину в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"Сегодня в течение дня россияне обстреливали Белопольскую общину - 3 обстрела", - говорится в заявлении.

Отмечается, что 14 "прилетов" были из миномета и 100 выстрелов из АГС. В ОВА добавили, что жертв в результате вражеских атак зафиксировано не было.

"По сообщениям военных, оперативная обстановка в Сумской области контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено", - добавили в областной администрации.

Напомним, что вчера российские оккупанты за сутки совершили десятки минометных обстрелов по четырем общинам Сумской области.

Как сообщалось, 1 апреля в очередной раз российские военные атаковали приграничные территории Сумской области.

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