Оккупанты из минометов и АГС обстреляли громаду в Сумской области

В понедельник, 3 апреля, российские военные обстреляли Белопольскую общину в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"Сегодня в течение дня россияне обстреливали Белопольскую общину - 3 обстрела", - говорится в заявлении.

Отмечается, что 14 "прилетов" были из миномета и 100 выстрелов из АГС. В ОВА добавили, что жертв в результате вражеских атак зафиксировано не было.

"По сообщениям военных, оперативная обстановка в Сумской области контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено", - добавили в областной администрации.