Окупанти з мінометів та АГС обстріляли чотири громади у Сумській області

В суботу, 18 березня, росіяни атакували чотири громади в Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій Шалигинської, Есманської, Краснопільської та Білопільської громад", - йдеться у повідомленні.
"Без втрат і руйнувань серед мирного населення", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що в суботу, 18 березня, росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.
Російські військові вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей у п'ятницю, 17 березня.
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