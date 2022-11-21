Окупанти з мінометів обстріляли Сумську область: є руйнування (фото)

У понеділок, 21 листопада, росіяни атакували Сумську область. Загарбники випустили 10 мін по приватному сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативне командування "Північ".

"З 11:20 до 11:30 повідомили про 10 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Рожковичі", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила", - додали в оперативному командуванні.