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Окупанти у Мелітополі розставили вишки для прослуховування (фото)

Фото: окупанти встановили у Мелітополі свої вишки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти у Мелітополі встановили вишки мобільного зв'язку. Росіяни прослуховують телефонні розмови українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

Як зазначає міський голова, окупанти у Мелітополя стежать за "неугодними". Спочатку росіяни розвісили по місту відеокамери, а тепер встановили вишки.

"Не змогли переналаштувати українські вишки, тож розставили свої. Але із зірочкою: прослуховувати розмови", - йдеться у повідомленні.

Федоров повідомив, що одну російську вишку помітили біля лікарняного містечка, а другу - на мікрорайоні навпроти 24-го училища.

Фото: окупанти встановили у Мелітополі свої вишки (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області.

При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. Так, нещодавно наші захисники звільнили населений пункт Роботине та продовжують наступ у цьому районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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