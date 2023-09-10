Оккупанты в Мелитополе расставили вышки для прослушивания (фото)

Как отмечает городской голова, оккупанты у Мелитополя следят за "неугодными". Сначала россияне развесили по городу видеокамеры, а теперь установили вышки.

"Не смогли перенастроить украинские вышки, поэтому расставили свои. Но со звездочкой: прослушивать разговоры", - говорится в сообщении.

Федоров сообщил, что одну российскую вышку заметили возле больничного городка, а вторую - на микрорайоне напротив 24-го училища.

Фото: оккупанты установили в Мелитополе свои вышки (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. В настоящее время россияне ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области.

При этом украинские военные этим летом усилили наступательные действия в Запорожской области. Бои идут на двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. Так, недавно наши защитники уволили населенный пункт Работино и продолжают наступление в этом районе.

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