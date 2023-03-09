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Окупанти майже використали запас артилерійських боєприпасів зі складів центральної частини РФ, - Генштаб

Фото: Окупанти майже використали запас артилерійських боєприпасів зі складів центральної частини РФ (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські загарбники вже майже використали весь запас артилерійських боєприпасів, розміщених на складах центральної частини РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Наразі спостерігається переміщення на тимчасово окуповану частину України боєприпасів вже зі складів розміщених в інших регіонах держави-терориста.

Це суттєво збільшує терміни доставки. Також фіксується незадовільний стан і якість нових партій боєприпасів у зв'язку з неналежним зберіганням та порушенням правил та норм обслуговування. Майже 50% з них мають видимі ознаки пошкодження іржею.

"В умовах інтенсивного ведення бойових дій і наявним незадовільним станом боєприпасів слід очікувати їх дефіцит в артилерійських підрозділах армії рф протягом найближчих 2-3 місяців", - пояснили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, росіянам не вдалось оточити Бахмут, але вони посилюють наступи на північ від міста. Також ворог активізував свої атаки в районі Мар’їнки.

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Війна Росії проти України