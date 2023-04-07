Оккупанты массово вывозят награбленное из Херсонской области

"Враг продолжает заниматься массовым мародерством во временно захваченных районах Херсонской области. Из сел Скадовского района российские военные вывозят имущество из захваченных домов колоннами техники. В то же время оккупанты усилили проверки жителей, в ходе которых также отбирают имущество", - говорится в сообщении.

Также в ЦНС отметили, что свободное передвижение жителей региона запрещено. Захватчики угрожают "уголовными делами и вывозом в РФ". Особенно угрожают всем тем, у кого нет российского паспорта.