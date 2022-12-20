Оккупанты массированно обстреляли Сумскую область: повреждены дома и ЛЭП

Российские войска ночью 20 декабря нанесли удар по территории Сумской области. В результате атаки повреждены дом и линии электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"После 3 часов ночи, 20 декабря, по Середино-Будской общине враг открывал минометный огонь, 4 прилета. Взрывы повредили кровлю частного дома и электролинии", - рассказал он. Также, по словам Живицкого, вчера вечером под обстрел попала Зноб-Новгородская община. Зафиксировано около 30 "прилетов". Вследствие вечернего обстрела загорелась мастерская местного лицея, повреждены три легковых автомобиля, трактор и автобус.