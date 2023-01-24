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Оккупанты массированно накрыли огнем Донецкую область: в ОВА показали последствия

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Донецкая область, Вторник 24 января 2023 11:24
Оккупанты массированно накрыли огнем Донецкую область: в ОВА показали последствия Фото: оккупанты массированно накрыли огнем Донецкую область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска массированно атаковали Донецкую область. Враг применил ракеты, артиллерию и РСЗО, вследствие чего есть жертвы и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Так, накануне днем россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – попали в промышленную зону. Также поврежден частный дом. Еще одна ракета прилетела в школу в Иверском Новодонецкой общины.

На Волновахском направлении россияне нанесли пять ракетных ударов по Великоновоселковской общине. В населенном пункте Богатырь поврежден дом.

Также оккупанты наносили удары на Донецком направлении. Под артиллерийский обстрел попала Авдеевка. Кроме того, один человек получил ранения в Курахово, а в Парасковеевке есть погибший.

Фото: последствия обстрелов Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, вчера вечером оккупанты ударили по жилому кварталу города Часов Яр Донецкой области. В результате обстрела один человек погиб.

При этом за прошедшие сутки россияне убили трех мирных жителей Донецкой области.

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