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Окупанти лякають жителів Маріуполя кримінальною відповідальністю за отримання гуманітарки

Фото: мешканців Маріуполя лякають кримінальною відповідальністю за здобуття гуманітарки (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованому Маріуполі росіяни лякають мешканців кримінальною відповідальністю за отримання гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

"Окупанти розповсюджують черговий фейк. Лякають маріупольців кримінальною відповідальністю за отримання "гуманітарки", - йдеться в повідомленні.

Маріупольцям розповідають, що за отримання гуманітарної допомоги чи праці на розборі завалів, будівництві, вони будуть визнані колаборантами, а отже їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Це ще один фейк та маніпуляція, аби залякати маріупольців, щоб стримати їх виїзд на підконтрольні території України", - пояснюють в міській раді.

Як повідомлялось, до цього росіяни в Маріуполі запустили низку фейків серед місцевого населення після проведення так званого "референдуму". Окупанти таким чином хочуть залишити якнайбільше людей у місті.

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Маріуполь