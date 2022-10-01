Окупанти лякають жителів Маріуполя кримінальною відповідальністю за отримання гуманітарки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду .

"Окупанти розповсюджують черговий фейк. Лякають маріупольців кримінальною відповідальністю за отримання "гуманітарки", - йдеться в повідомленні.

Маріупольцям розповідають, що за отримання гуманітарної допомоги чи праці на розборі завалів, будівництві, вони будуть визнані колаборантами, а отже їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Це ще один фейк та маніпуляція, аби залякати маріупольців, щоб стримати їх виїзд на підконтрольні території України", - пояснюють в міській раді.