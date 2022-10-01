Оккупанты пугают жителей Мариуполя уголовной ответственностью за получение гуманитарки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет .

"Оккупанты распространяют очередной фейк. Пугают мариупольцев уголовной ответственностью за получение "гуманитарки", - говорится в сообщении.

Мариупольцам рассказывают, что за получение гуманитарной помощи или труда на разборе завалов, строительстве они будут признаны коллаборантами, а значит, им грозит до 15 лет лишения свободы.

"Это еще один фейк и манипуляция, чтобы запугать мариупольцев, чтобы удержать их выезд на подконтрольные территории Украины", - объясняют в городском совете.