Оккупанты пугают жителей Мариуполя уголовной ответственностью за получение гуманитарки

В оккупированном Мариуполе россияне пугают жителей уголовной ответственностью за получение гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
"Оккупанты распространяют очередной фейк. Пугают мариупольцев уголовной ответственностью за получение "гуманитарки", - говорится в сообщении.
Мариупольцам рассказывают, что за получение гуманитарной помощи или труда на разборе завалов, строительстве они будут признаны коллаборантами, а значит, им грозит до 15 лет лишения свободы.
"Это еще один фейк и манипуляция, чтобы запугать мариупольцев, чтобы удержать их выезд на подконтрольные территории Украины", - объясняют в городском совете.
Как сообщалось, ранее россияне в Мариуполе запустили ряд фейков среди местного населения после проведения так называемого "референдума". Оккупанты таким образом хотят оставить как можно больше людей в городе.
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