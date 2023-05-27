Окупанти в Луганську віддали пологовий будинок у розпорядження бойовиків ПВК "Вагнера", - Генштаб

Російські загарбники продовжують переобладнати місцеві медичні заклади під свої потреби. Зокрема, у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ у Facebook .

За даними військових, до Залізничної лікарні, де лікують поранених окупантів, додатково завезли ліжка та обладнання.

Крім того, у тому ж Луганську, окупаційна влада передала пологовий будинок №2 у розпорядження ПВК "Вагнера".

Ситуація у Луганській області

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти використовують тимчасово захоплені населені пункти Луганської області для розміщення своїх баз, складів, госпіталів. Багато з них регулярно потрапляють під обстріли ЗСУ.

Крім цього, у росіян виникає брак місць у госпіталях. Так, нещодавно у Луганську окупанти перетворили Залізничну лікарню на госпіталь для "вагнерівців".

Також росіяни збільшили кількість блокпостів біля захоплених міст Луганської області. На них загарбники затримують чоловіків у рамках так званої мобілізації.

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