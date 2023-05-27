ua ru
Сб, 27 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты в Луганске отдали роддом в распоряжение боевиков ЧВК "Вагнера", - Генштаб

Новина українською →
Суббота 27 мая 2023 19:24
Оккупанты в Луганске отдали роддом в распоряжение боевиков ЧВК "Вагнера", - Генштаб Фото: Оккупанты в Луганске отдали роддом в распоряжение боевиков ЧВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики продолжают переоборудовать местные медицинские учреждения под свои нужды. В частности, в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

По данным военных, в Железнодорожную больницу, где лечат раненых оккупантов, дополнительно завезли кровати и оборудование.

Кроме того, в том же Луганске, оккупационные власти передали роддом №2 в распоряжение ЧВК "Вагнера".

Ситуация в Луганской области

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты используют временно захваченные населенные пункты Луганской области для размещения своих баз, складов, госпиталей. Многие из них регулярно попадают под обстрелы ВСУ.

Помимо этого у россиян возникает нехватка мест в госпиталях. Так, недавно в Луганске оккупанты превратили Железнодорожную больницу в госпиталь для "вагнеровцев".

Также россияне увеличили количество блокпостов возле захваченных городов в Луганской области. На них захватчики задерживают мужчин в рамках так называемой мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск ЧВК Вагнера Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
Смертельное ДТП в Киеве: судью Тандыра разрешили арестовать
Смертельное ДТП в Киеве: судью Тандыра разрешили арестовать
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром