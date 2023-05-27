Оккупанты в Луганске отдали роддом в распоряжение боевиков ЧВК "Вагнера", - Генштаб
Российские захватчики продолжают переоборудовать местные медицинские учреждения под свои нужды. В частности, в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.
По данным военных, в Железнодорожную больницу, где лечат раненых оккупантов, дополнительно завезли кровати и оборудование.
Кроме того, в том же Луганске, оккупационные власти передали роддом №2 в распоряжение ЧВК "Вагнера".
Ситуация в Луганской области
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты используют временно захваченные населенные пункты Луганской области для размещения своих баз, складов, госпиталей. Многие из них регулярно попадают под обстрелы ВСУ.
Помимо этого у россиян возникает нехватка мест в госпиталях. Так, недавно в Луганске оккупанты превратили Железнодорожную больницу в госпиталь для "вагнеровцев".
Также россияне увеличили количество блокпостов возле захваченных городов в Луганской области. На них захватчики задерживают мужчин в рамках так называемой мобилизации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.