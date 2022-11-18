Окупанти в Луганській області змушують відмовлятися від українського паспорта, - ОВА

"Через значні втрати особового складу та недостатню кількість медичного персоналу в підрозділах окупантів на території України, на тимчасово окупованій Луганщині, за наказом так званого "міністерства охорони здоров’я", працівників медичних закладів зобов’язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування", - йдеться в повідомленні.

При цьому як окупанти будуть заміщувати "вакантні посади" в лікарнях, поки невідомо.

"Але вже знайшли рішення освітяни. Так, у Біловодській громаді на посаду директора Новоолександрівської середньої школи призначено чоловіка з Новосибірська. Ближче достойних не знайшлося", - повідомляють в ОВА.

Також окупанти вимагають держслужбовців писати заяви на відмову від українського громадянства, тобто, "загубити" паспорт вже не вийде.

"Тим часом продовжує дивувати окупаційна влада Лисичанська. Спочатку в місті влаштували майже свято із приводу роздачі 14 кубометрів дров. А на цьому тижні там розпочалася видача вугілля соціально-незахищеним верствам населення, що має пічне опалення та потребує вугілля", - розповіли в ОВА.

Втім, всього в резерві є близько 70 тонн вугілля, яке доставлять адресно, тож "якщо розраховувати на всю зиму, вистачить цього хат на тридцять, а то й менше".

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти примусово вивезли 40 луганчан у невідомому напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.