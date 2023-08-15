Окупанти в Луганській області готуються до нової хвилі мобілізації, - ЦНС

На тимчасово підконтрольних російським загарбникам територіях Луганської області окупанти готуються до проведення осіннього призову на "військову службу" до своєї армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Наразі представники псевдо-військкоматів окупантів у Луганській області розробили так званий план, згідно з яким проводять обхід щодо проведення звірок наявних призовників на підконтрольних загарбникам "підприємствах" та інших "установах".

"Так, ще минулого року ворог утворив "військкомати", які сформували списки жителів ТОТ Луганської області з метою постановки на військовий облік призовників, які представляють в основному молоду верству населення регіону", - йдеться у публікації.

У ЦНС зазначають, що інтервенти таким чином проводять підготовчі дії щодо проведення осіннього призову жителів тимчасово окупованих територій на сході України у ворожу армію.

"Зауважимо, росіяни в черговий раз демонстративно порушують 51 статтю Женевської Конвенції, у якій вказано, що окупаційна "влада" не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом служити в її збройних силах чи інших силових структурах", - додали в Центрі.

РФ проводить "мобілізацію" на окупованих територіях

На початку серпня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на окупованих територіях України РФ планує нову хвилю мобілізації ув'язнених. Крім того, відправлятимуть на фронт і тих, хто перебуває під слідством або у статусі підозрюваного.

У Луганській ОВА днями повідомили, що окупанти готуються відправити на війну проти України ув'язнених "ЛНР".

Раніше, у травні, з'явилася інформація про те, що російські військові майже втричі скоротили час підготовки мобілізованих ув'язнених через значні втрати живої сили. Крім того, Росармія створює табори на підготовку ув'язнених на тимчасово окупованих територіях.

Так, з початку 2023 року Міноборони РФ почало активно вербувати ув'язнених для участі у бойових діях в Україні. Аналогічним способом набирали новобранців і до ПВК "Вагнера".