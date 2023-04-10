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Окупанти в Луганській і Запорізькій областях побоюються витоку інформації про своє місцезнаходження

Фото: Окупанти в Луганській і Запорізькій областях побоюються витоку інформації про своє місцезнаходження (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Окупанти в Луганській і Запорізькій областях продовжують посилювати контррозвідувальний режим. Зокрема, через побоювання витоку інформації про місцезнаходження своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Зокрема, у Старобільську Луганської області та навколо міста російські війська збільшили кількість блокпостів і патрулів.

Дещо схожа ситуація в місті Токмак Запорізької області.

"Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху місцевим таксистам", - повідомили військові.

Нагадаємо, окупанти у Токмаку змушують місцевих мешканців здавати свої паспорти України та свідоцтва про народження.

Крім того, 9 квітня біля тимчасово окупованого Токмака Запорізької області пролунало 6 вибухів.

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