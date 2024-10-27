Окупанти лише трохи просунулися під Покровськом, а також в районі Вугледару: карти ISW

Операції ЗСУ у Росії

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, показують, що українські сили провели ймовірно посилену механізовану атаку розміром зі взвод на схід від Нового Шляху (південний захід від Глушкового). Також кадри вказують на те, що російські сили, ймовірно, раніше відновили позиції на схід від Нового Шляху і що українські сили, ймовірно, зберігають позиції на південний схід від Нового Шляху вздовж російсько-українського міжнародного кордону.

Українські та російські війська продовжували битися на головному виступі України в Курській області 26 жовтня, але лінія фронту не змінилася.

Бої тривали:

на південний схід від Коренево в районі Новоіванівки, Любимівки та Зеленого Шляху;

на північ від Суджі в районі Камишівки;

на північний захід від Суджі в районі Погребки та Малої Локні;

на південь від Суджі в районі Плехового 25 та 26 жовтня.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області 26 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Операція №2 - Луганська область

Російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 26 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися на південь від Куп'янська в районі Колесниківки та Кругляківки; на південний схід від Куп'янська у районі Вишневого; і на північний захід від Кремінної в районі Терного, але ISW не бачив візуальних свідчень цих заяв.

Російські війська продовжували наступати:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на північ від Куп'янська в районі Голубівки та Кондрашівки;

на південь від Куп'янська у районі Кругляківки;

на південний схід від Куп'янська в районі Степової Новоселівки та Вишневого;

на захід від Сватова в районі Первомайського;

на північний захід від Кремінної в районі Терного, Греківки, Невського та Макіївки;

на захід від Кремінної в районі Торського; на південь від Кремінної біля Григорівки;

на південний захід від Кремінної в районі Серебрянки та Серебрянського лісництва.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська продовжували наступальні операції на північному сході Сіверська в районі Білогорівки та на південному сході Сіверська в районі Івано-Даріївки та Виїмки 25 та 26 жовтня, проте підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Російські війська продовжили наступальні операції в районі Часового Яру 25 та 26 жовтня, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські війська 25 і 26 жовтня продовжували наступальні дії в районі самого Торецька та на південний захід від Торецька у напрямку Щербинівки, проте підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська нещодавно трохи просунулися на схід і південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 та 26 жовтня, вказують на те, що війська РФ нещодавно просунулися на східну околицю Новоторецького, на захід від Новогродівки, на терикон шахти Коротченка на північний схід від Селідового та на північну частину Олександрополя.

Російські війська продовжували наступальні операції на схід від Курахового в районі Хостре та Далекого 25 та 26 жовтня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Донецька в районі Вугледару. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, показують, що війська РФ просунулися на захід від Перемоги (на південний захід від Донецька). Геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Золотої Ниви і на північ і північний захід від Пречистівки.

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про російську активність у районі кордону Донецької та Запорізької областей 26 жовтня.

«Південна вісь»

Повідомляється, що 26 жовтня російські війська атакували на північ від Роботино у напрямку Новоданилівки.

Російські війська продовжували атакувати на східному (лівобережжі) Херсонської області 25 і 26 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.