Оккупанты лишь незначительно продвинулись под Покровском, а также в районе Угледара: карты ISW

Операции ВСУ в России

Геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, показывают, что украинские силы провели вероятно усиленную механизированную атаку размером со взвод к востоку от Нового Пути (юго-западу от Глушково). Также кадры указывают на то, что российские силы, вероятно, ранее восстановили позиции к востоку от Нового Пути, и что украинские силы, вероятно, сохраняют позиции к юго-востоку от Нового Пути вдоль российско-украинской международной границы.

Украинские и российские войска продолжали сражаться на главном выступе Украины в Курской области 26 октября, но линия фронта не изменилась.

Бои продолжались:

к юго-востоку от Коренево в районе Новоивановки, Любимовки и Зеленого Шляха;

к северу от Суджи в районе Камышовки;

к северо-западу от Суджи в районе Погребки и Малой Локни;

к югу от Суджи в районе Плехово 25 и 26 октября.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области 26 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 26 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов. Российский военный блогер утверждал, что российские войска продвинулись к югу от Купянска в районе Колесниковки и Кругляковки; к юго-востоку от Купянска в районе Вишневого; и к северо-западу от Кременной в районе Терного, хотя ISW не видел визуальных свидетельств этих заявлений.

Российские войска продолжали наступать:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к северу от Купянска в районе Голубовки и Кондрашовки;

к югу от Купянска в районе Кругляковки;

к юго-востоку от Купянска в районе Степовой Новоселовки и Вишневого;

к западу от Сватово в районе Первомайского;

к северо-западу от Кременной в районе Терного, Грековки, Невского и Макеевки;

к западу от Кременной в районе Торского; южнее Кременной возле Григоровки;

юго-западнее Кременной в районе Серебрянки и Серебрянского лесничества.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска продолжали наступательные операции на северо-востоке Северска в районе Белогоровки и на юго-востоке Северска в районе Ивано-Дарьевки и Выемки 25 и 26 октября, однако подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российские войска продолжили наступательные операции в районе Часова Яра 25 и 26 октября, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска 25 и 26 октября продолжали наступательные действия в районе самого Торецка и юго-западнее Торецка в направлении Щербиновки, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские войска недавно незначительно продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 25 и 26 октября, указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись на восточную окраину Новоторецкого, к западу от Новогродовки, в террикон шахты Коротченко к северо-востоку от Селидово и в северную часть Александрополя.

Российские войска продолжали наступательные операции к востоку от Курахово в районе Хостре и Дальнего 25 и 26 октября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Донецка в районе Угледара. Геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, показывают, что войска РФ продвинулись к западу от Победы (к юго-западу от Донецка). [Геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к северу от Золотой Нивы и к северу и северо-западу от Пречистовки.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о российской активности в районе границы Донецкой и Запорожской областей 26 октября.

«Южная ось»

Сообщается, что 26 октября российские войска атаковали севернее Работино в направлении Новоданиловки.

Российские войска продолжали атаковать на восточном (левобережье) Херсонской области 25 и 26 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.