Окупанти в Криму збираються побудувати "вагнерівцям" базу на ділянці в 500 га

"За інформацією з відкритих джерел, Сергій Аксьонов (так званий "глава Криму" - ред.) вирішив побудувати в окупованому Криму нову базу для "вагнерівців" - для цієї "благородної" мети мають нібито виділити 500 га в одному з гірських районів півострова", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, змовившись із маріонетковим "главою" окупованого Росією Криму Сергієм Аксьоновим, хоче перебазувати свою діяльність на захоплений півострів.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що з лютого противник використав близько 1200 осіб з приватної військової компанії "Вагнер", які були завербовані у в’язницях тимчасово окупованого Криму.

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