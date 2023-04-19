Окупанти в Криму заявили про "запобігання диверсії" на енергооб'єкті

У Керчі в тимчасово окупованому Криму російська ФСБ заявила про затримання чоловіка. Його звинувачують у так званій "підготовці диверсії" на енергооб'єкті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

"У ФСБ повідомили що в Керчі "запобігли підготовці диверсії на об'єкті енергосистеми півострова", - пишуть прокремлівські медіа, посилаючись на ФСБ.

Повідомляється, що російські силовики нібито затримали громадянина України та Росії 1971 року народження. Його вважають "причетним до передбачуваної диверсії".

Як стверджують силовики, під час обшуку в будинку затриманого було нібито виявлено саморобний вибуховий пристрій та засоби зв'язку, які "містять листування з представником спецслужб України".

Російські пропагандисти також поширюють відео затримання. Разом з тим повідомляються, що чоловік перебуває під арештом, проти нього вже нібито порушено кримінальні справи.

Нагадаємо, раніше Росія звинувачувала Україну у так званих "диверсіях" у Брянській області.

Також нещодавно ворог знову нафантазував про так звану "нову спробу" перетнути кордон РФ з боку України.

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