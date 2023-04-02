Окупанти у Криму для поповнення втрат умовляють терміновиків перейти на контракт, - Генштаб

Військові підкреслили, що російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат.

"Задля їх поповнення, у військових частинах збройних сил РФ, що дислокуються на тимчасово окупованій території АР Крим, активно проводять заходи роз'яснювальної роботи серед військовослужбовців строкової служби", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти розповідають молоді про необхідність підписання строковиками контрактів з МО РФ та участі в бойових діях на території України.

Нагадаємо, російські військові дуже активно готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Вони викопали вздовж пляжів сотні кілометрів окопів.

Також окупанти почали будувати фортифікаційні споруди у глибині Криму . Там спостерігається накопичення військ РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.