UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти у Криму для поповнення втрат умовляють терміновиків перейти на контракт, - Генштаб

Фото: Окупанти у Криму для поповнення втрат умовляють терміновиків перейти на контракт (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На території тимчасово окупованого Криму для поповнення втрат російські загарбники вмовляють строковиків перейти на контракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Військові підкреслили, що російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат.

"Задля їх поповнення, у військових частинах збройних сил РФ, що дислокуються на тимчасово окупованій території АР Крим, активно проводять заходи роз'яснювальної роботи серед військовослужбовців строкової служби", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти розповідають молоді про необхідність підписання строковиками контрактів з МО РФ та участі в бойових діях на території України.

Нагадаємо, російські військові дуже активно готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Вони викопали вздовж пляжів сотні кілометрів окопів.

Також окупанти почали будувати фортифікаційні споруди у глибині Криму . Там спостерігається накопичення військ РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКрымГенштаб ВСУВійна Росії проти України