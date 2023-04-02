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Окупанти у Криму для поповнення втрат умовляють терміновиків перейти на контракт, - Генштаб

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Неділя 02 квітня 2023 19:20
Окупанти у Криму для поповнення втрат умовляють терміновиків перейти на контракт, - Генштаб Фото: Окупанти у Криму для поповнення втрат умовляють терміновиків перейти на контракт (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На території тимчасово окупованого Криму для поповнення втрат російські загарбники вмовляють строковиків перейти на контракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Військові підкреслили, що російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат.

"Задля їх поповнення, у військових частинах збройних сил РФ, що дислокуються на тимчасово окупованій території АР Крим, активно проводять заходи роз'яснювальної роботи серед військовослужбовців строкової служби", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти розповідають молоді про необхідність підписання строковиками контрактів з МО РФ та участі в бойових діях на території України.

Нагадаємо, російські військові дуже активно готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Вони викопали вздовж пляжів сотні кілометрів окопів.

Також окупанти почали будувати фортифікаційні споруди у глибині Криму . Там спостерігається накопичення військ РФ.

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