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Оккупанты в Крыму для пополнения потерь уговаривают срочников перейти на контракт, - Генштаб

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Воскресенье 02 апреля 2023 19:20
Оккупанты в Крыму для пополнения потерь уговаривают срочников перейти на контракт, - Генштаб Фото: Оккупанты в Крыму для пополнения потерь уговаривают срочников перейти на контракт (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На территории временно оккупированного Крыма для пополнения потерь российские захватчики уговаривают срочников перейти на контракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Военные подчеркнули, что российские захватчики продолжают нести огромные потери.

"Для их пополнения, в воинских частях вооруженных сил РФ, которые дислоцируются на временно оккупированной территории АР Крым, активно проводят мероприятия разъяснительной работы среди военнослужащих срочной службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты рассказывают молодежи о необходимости подписания срочниками контрактов с МО РФ и участия в боевых действиях на территории Украины.

Напомним, российские военные очень активно готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Они вырыли вдоль пляжей сотни километров окопов.

Также оккупанты начали строить фортификационные сооружения в глубине Крыма. Там наблюдается скопление войск РФ.

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