UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти кілька разів ударили по Нікополю: пошкоджено житлові будинки та ЛЕП

Фото: окупанти кілька разів ударили по Нікополю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові минулої доби кілька разів обстріляли Нікопольський район. Внаслідок нічного обстрілу у Нікополі пошкоджено близько десяти багатоквартирних та приватних житлових будинків, лінії електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

У Марганецькій громаді також пошкоджено дачні будинки. У Мирівській громаді пошкоджено лінії електромережі. Наразі електропостачання відновлено на всіх територіях. Під час обстрілу люди не постраждали.

Вдень окупантами також здійснено обстріл берегової лінії Нікополя. Вогнем артилерії пошкоджено плавзасіб. Пожежу локалізовано, люди не постраждали.

Нагадаємо, що 1 жовтня окупанти протягом дня били по Дніпропетровській області. Внаслідок цього постраждала інфраструктура.

Також повідомлялося, що російська армія в ніч проти 1 жовтня обстріляла два райони Дніпропетровської області. У Нікополі понад тисячу сімей залишилися без світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниДніпропетровська областьНікополь