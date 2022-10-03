Окупанти кілька разів ударили по Нікополю: пошкоджено житлові будинки та ЛЕП

Російські військові минулої доби кілька разів обстріляли Нікопольський район. Внаслідок нічного обстрілу у Нікополі пошкоджено близько десяти багатоквартирних та приватних житлових будинків, лінії електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

У Марганецькій громаді також пошкоджено дачні будинки. У Мирівській громаді пошкоджено лінії електромережі. Наразі електропостачання відновлено на всіх територіях. Під час обстрілу люди не постраждали.

Вдень окупантами також здійснено обстріл берегової лінії Нікополя. Вогнем артилерії пошкоджено плавзасіб. Пожежу локалізовано, люди не постраждали.