Оккупанты несколько раз ударили по Никополю: повреждены жилые дома и ЛЭП
Российские военные за прошедшие сутки несколько раз обстреляли Никопольский район. В результате ночного обстрела в Никополе повреждено около десяти многоквартирных и частных жилых домов, линии электросети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
В Марганецкой громаде также повреждены дачные дома. В Мировской громаде повреждены линии электросети. В настоящее время электроснабжение возобновлено на всех территориях. Во время обстрела люди не пострадали.
Днем оккупантами также произведен обстрел береговой линии Никополя. Огнем артиллерии повреждено плавсредство. Пожар локализован, люди не пострадали.
Напомним, что 1 октября оккупанты в течение дня били по Днепропетровской области. В результате пострадала инфраструктура.
Также сообщалось, что российская армия в ночь на 1 октября обстреляла два района Днепропетровской области. В Никополе более тысячи семей остались без света.
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