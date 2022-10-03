Оккупанты несколько раз ударили по Никополю: повреждены жилые дома и ЛЭП

Российские военные за прошедшие сутки несколько раз обстреляли Никопольский район. В результате ночного обстрела в Никополе повреждено около десяти многоквартирных и частных жилых домов, линии электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

В Марганецкой громаде также повреждены дачные дома. В Мировской громаде повреждены линии электросети. В настоящее время электроснабжение возобновлено на всех территориях. Во время обстрела люди не пострадали.

Днем ​​оккупантами также произведен обстрел береговой линии Никополя. Огнем артиллерии повреждено плавсредство. Пожар локализован, люди не пострадали.