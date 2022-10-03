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Оккупанты несколько раз ударили по Никополю: повреждены жилые дома и ЛЭП

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Київ, Понедельник 03 октября 2022 21:23
Оккупанты несколько раз ударили по Никополю: повреждены жилые дома и ЛЭП Фото: оккупанты несколько раз ударили по Никополю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные за прошедшие сутки несколько раз обстреляли Никопольский район. В результате ночного обстрела в Никополе повреждено около десяти многоквартирных и частных жилых домов, линии электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

В Марганецкой громаде также повреждены дачные дома. В Мировской громаде повреждены линии электросети. В настоящее время электроснабжение возобновлено на всех территориях. Во время обстрела люди не пострадали.

Днем ​​оккупантами также произведен обстрел береговой линии Никополя. Огнем артиллерии повреждено плавсредство. Пожар локализован, люди не пострадали.

Напомним, что 1 октября оккупанты в течение дня били по Днепропетровской области. В результате пострадала инфраструктура.

Также сообщалось, что российская армия в ночь на 1 октября обстреляла два района Днепропетровской области. В Никополе более тысячи семей остались без света.

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Вторжение России в Украину Днепропетровская область Никополь
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