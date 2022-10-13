Оккупанты несколько часов обстреливали Запорожскую область: есть жертвы

Российские оккупанты 13 октября нанесли удар по Запорожской области. В результате атаки врага погиб один человек, еще 13 - пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Чиновник отметил, что "мишенью" захватчиков стал Орехов.

"Массированным многочасовым обстрелом по маленькому мирному городку оккупант разрушил жилые дома вдоль центральной улицы и в спальном микрорайоне", - рассказал Старух.

По его словам, в результате атаки врага погибла жительница села Преображенка, что неподалеку. Кроме этого, от обстрела пострадали 13 человек:

в Орехове - 9;

в Преображенке - 1;

в Степногорске - 3.

Глава ОВА также добавил, что были разрушены очередные объекты гражданской инфраструктуры и коммунальные сети, частные дома.