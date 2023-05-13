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Окупанти імітували вибух у Мелітополі. Мер пояснив, навіщо це росіянам

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news zp)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти імітують вибухову діяльність у Мелітополі для того, щоб перекидати техніку на лінію фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

За словами мера, вибух, який чули в окупованому місті ввечері 12 травня, пролунав на підстанції у східній частині міста, поблизу захопленого росіянами заводу "Рефма".

"Цікаво, що поблизу підстанції у бліндажах цілодобово чергують озброєні до зубів російські військові - охороняють свої ворожі бази", - зазначає Федоров.

Мер додає, що у період, коли у Мелітополі не було світла, окупанти переганяли автомобілі на Запорізький напрямок.

Нагадаємо, ввечері 12 травня в окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух, після чого у місті частково зникло світло.

За словами Федорова, у східних та північних районах міста, а також навколишніх селах зникли вода і зв’язок.

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