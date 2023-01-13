Окупанти і досі не відкрили дорогу для евакуації із Запорізької області, - ОВА

Російські військові і досі не відкрили дорогу, аби жителі окупованих територій Запорізької області могли евакуюватись. Це триває від 19 грудня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"З 19 грудня російські загарбники закрили дорогу для евакуації, тому наші громадяни досі не можуть виїхати з окупації на безпечну територію", - заявив Старух.
За його словами, інтенсивність ворожого вогню зросла. Обласний центр продовжує потерпати від ракетних атак, а працівники ДСНС оперативно ліквідовують наслідки та знешкоджують залишки ракет, комунальники ремонтують пошкоджені будівлі. Також, з усіх видів озброєння інтенсивно обстрілюють Оріхівську, Гуляйпільську та Степногірську громади.
"Після звільнення Херсону загарбники перекинули свої сили на Донецький та Запорізький напрям, але наші військові готові дати відсіч ворогу", - додав Старух.
Нагадаємо, що росіяни не дають українцям виїжджати з окупації. Вони перетворили тимчасово захоплену територію на в'язницю.
До цього повідомлялось, що росіяни вже два тижні не випускають українців, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій по дорозі з Василівки до Запоріжжя ("коридор життя").
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