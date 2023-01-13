Окупанти і досі не відкрили дорогу для евакуації із Запорізької області, - ОВА

Російські військові і досі не відкрили дорогу, аби жителі окупованих територій Запорізької області могли евакуюватись. Це триває від 19 грудня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"З 19 грудня російські загарбники закрили дорогу для евакуації, тому наші громадяни досі не можуть виїхати з окупації на безпечну територію", - заявив Старух.

За його словами, інтенсивність ворожого вогню зросла. Обласний центр продовжує потерпати від ракетних атак, а працівники ДСНС оперативно ліквідовують наслідки та знешкоджують залишки ракет, комунальники ремонтують пошкоджені будівлі. Також, з усіх видів озброєння інтенсивно обстрілюють Оріхівську, Гуляйпільську та Степногірську громади.

"Після звільнення Херсону загарбники перекинули свої сили на Донецький та Запорізький напрям, але наші військові готові дати відсіч ворогу", - додав Старух.