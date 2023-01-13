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Оккупанты до сих пор не открыли дорогу для эвакуации из Запорожской области, - ОВА

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Украина, Пятница 13 января 2023 16:56
Оккупанты до сих пор не открыли дорогу для эвакуации из Запорожской области, - ОВА Фото: Оккупанты до сих пор не открыли дорогу для эвакуации из Запорожской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные до сих пор не открыли дорогу, чтобы жители оккупированных территорий Запорожской области могли эвакуироваться. Это продолжается с 19 декабря 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"С 19 декабря российские захватчики закрыли дорогу для эвакуации, поэтому наши граждане до сих пор не могут выехать из оккупации на безопасную территорию", – заявил Старух.

По его словам, интенсивность вражеского огня выросла. Областной центр продолжает подвергаться ракетным атакам, а работники ГСЧС оперативно ликвидируют последствия и обезвреживают остатки ракет, коммунальщики ремонтируют поврежденные здания. Также из всех видов вооружения интенсивно обстреливают Ореховскую, Гуляйпольскую и Степногорскую общины.

"После освобождения Херсона захватчики опрокинули свои силы на Донецкое и Запорожское направление, но наши военные готовы дать отпор врагу", - добавил Старух.

Напомним, что россияне не дают украинцам уезжать из оккупации. Они превратили временно захваченную территорию в тюрьму.

Ранее сообщалось, что россияне уже две недели не выпускают украинцев, которые хотят выехать с временно оккупированных территорий по дороге из Васильевки в Запорожье ("коридор жизни").

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