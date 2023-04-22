Окупанти хотіли вивезти поранених до РФ: російські прикордонники їх не пустили, - Генштаб

Окупанти намагались вивезти поранених з Луганської області до Бєлгорода, але російські прикордонники розвернули їх назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Повідомляється, що для перевезення поранених окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів. При спробі перетину Державного кордону України на територію РФ, з певних причин російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її назад.

"Відомо, що під час зазначеного переміщення частина військовослужбовців противника не вижила через відсутність належної медичної допомоги", - зазначили у Генштабі.

Інша частина важкопоранених загарбників, понад 50 осіб, перевезена до шпиталю, що розгорнутий на базі Троїцької центральної районної лікарні.