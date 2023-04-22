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Оккупанты хотели вывезти раненых в РФ: российские пограничники их не пустили, - Генштаб

Фото: оккупанты не смогли вывезти раненых в РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Оккупанты пытались вывезти раненых из Луганской области в Белгород, но российские пограничники развернули их обратно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что для перевозки раненых окупантов было задействовано 14 грузовых автомобилей. При попытке пересечения Государственной границы Украины на территорию РФ по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно.

"Известно, что во время указанного перемещения часть военнослужащих противника не выжила из-за отсутствия должной медицинской помощи", - отметили в Генштабе.

Другая часть тяжелораненых захватчиков, более 50 человек, перевезена в госпиталь, развернутый на базе Троицкой центральной районной больницы.

Напомним, что по данным Генштаба, ВСУ отразили 53 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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