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Окупанти хочуть відкрити у Бердянську центр підготовки пропагандистів, - ЦНС

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Неділя 25 грудня 2022 23:35
Окупанти хочуть відкрити у Бердянську центр підготовки пропагандистів, - ЦНС Фото: російський військовий в окупованому Бердянську (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області планують відкрити центр підготовки вчителів історії та російської мови для шкіл, оскільки інтервенти використовують такі навчальні заклади, як центр промивки мізків українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що російські окупанти у тимчасово підконтрольних їм населених пунктах зіткнулися з дефіцитом освітян. Оскільки більшість місцевого персоналу відмовилися працювати на загарбників, росіяни звезли на територію своїх "учителів", які займаються русифікацією українських дітей.

"Проте й це проблему не вирішило. Більшість росіян приїжджає на ротаційній основі через більші виплати ніж у РФ. Проте залишатись на постійній основі вони не хочуть, адже не впевнені в подальшій приналежності регіону до РФ. Отже, окупанти хочуть відкрити на ТОТ (тимчасово окупованій території, - Ред.) педагогічні виші, де у швидкому темпі будуть готувати "нових вчителів"", - йдеться у публікації.

Відомо, що перший такий центр підготовки пропагандистів інтервенти вирішили у Бердянську, де за їхнім планом до 1 вересня пройдуть перепідготовку діючі вчителі історії та російської мови.

У ЦНС звертають увагу, що пріоритет обраних фахівців чітко демонструє, на що ставить акцент "російська школа", а саме на вивченні мови та "правильної історії".

Центр закликає жителів тимчасово окупованих територій не віддавати дітей до осередків російської пропаганди.

"Зауважимо, що російська освіта - це шлях у нікуди. У Росії немає престижних університетів, а освітні програми обміну заблоковані через поступову ізоляцію країни-терориста", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти завезли до тимчасово захопленого Мелітополя дагестанських вчителів, щоб ті русифікували українських дітей.

Також ми писали, що війська РФ продовжують перекидати велику кількість військової техніки у напрямку Бердянська та Маріуполя.

Нагадаємо також, що у прес-центрі Сил оборони пояснили, що російські загарбники стали вводити затяжну комендантську годину тривалістю до 10 діб у деяких тимчасово окупованих н.п. у південних регіонах, щоб спробувати послабити опір місцевих партизанів.

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