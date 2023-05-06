UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти хочуть розширити зону "евакуації" в Запорізькій області

Фото: росіяни хочуть розширити межі евакуації (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Окупанти планують розширити список міст в Запорізькій області, що підлягатимуть евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Колаборант Володимир Рогов повідомив, що РФ планує розширити список прифронтових населених пунктів у Запорізькій області, які потрапили під часткову евакуацію.

"Зараз проводиться часткова евакуація з низки населених пунктів, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Людей організовано перевозять у тил області. Водночас не всі населені пункти потрапили до списку на часткову евакуацію, тож, гадаю, його буде розширено", - сказав Рогов.

За його словами, оголошена часткова евакуація населення - це один із запобіжних заходів.

"Це не залишення міст, а прагнення убезпечити наших громадян від обстрілів українських бойовиків", - зазначив Рогов.

Нагадаємо, 5 травня гауляйтер окупованої частини Запорізької області оголосив часткову "евакуацію" населення.

Пізніше у Росії заявили, що хочуть "переселити" близько 70 тисяч людей в Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяевакуаціяЗапорожская областьВійна Росії проти України