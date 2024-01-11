Окупанти хочуть побудувати у Луганській області шість всеросійських сміттєзвалищ, - ОВА

"Окупанти не виділяють грошей на відновлення майна чи повноцінну компенсацію. Втім, є кошти на смітники. Як вже повідомлялось, обіцяють за шість років побудувати у так званій "ЛНР" шість всеросійських смітників", - написав Лисогор.

За його словами, окуповані населені пункти останні півтора року потерпають від сміття, бо його ніхто не вивозить і не утилізує.

"Знайшлося 375 млн рублів - не на ліквідацію стихійних звалищ, поки що лише на проєкти", - додав глава ОВА.

Ситуація на окупованій частині Луганської області

Раніше повідомлялося, що протягом трьох місяців у "ЛНР" окупанти хочуть поставити на "військовий облік" 16-річних юнаків.

Також російські терористи планують перетворити колонію у тимчасово окупованому Суходільську Луганської області на катівню.