Оккупанты хотят построить в Луганской области шесть всероссийских свалок, - ОВА

"Оккупанты не выделяют денег на восстановление имущества или полноценную компенсацию. Впрочем, есть средства на свалки. Как уже сообщалось, обещают за шесть лет построить в так называемой "ЛНР" шесть всероссийских свалок", - написал Лысогор.

По его словам, оккупированные населенные пункты последние полтора года страдают от мусора, потому что его никто не вывозит и не утилизирует.

"Нашлось 375 млн рублей - не на ликвидацию стихийных свалок, пока только на проекты", - добавил глава ОВА.

Ситуация на оккупированной части Луганской области

Ранее сообщалось, что в течение трех месяцев в "ЛНР" оккупанты хотят поставить на "военный учет" 16-летних юношей.

Также российские террористы планируют превратить колонию во временно оккупированном Суходольске Луганской области на пыточную.