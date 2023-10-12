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Бойові дії відновилися. У ЗСУ розповіли про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку

Четвер 12 жовтня 2023 15:10
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Бойові дії відновилися. У ЗСУ розповіли про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку Фото: у ЗСУ розповіли про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Лимано-Куп'янському напрямку відновилися бойові дії після нетривалого затишшя, яке відбувалося через погіршення погодних умов. Однак ЗСУ стримують натиск противника і не дають йому прорватися вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що нещодавно був сезон дощів. Декілька днів йшли рясні опади й це, за словами речника, досить сильно повпливало і на кількість бойових зіткнень з противником. В тому числі й на застосування авіації та БПЛА, оскільки через важкі погодні умови досить складно керувати цими засобами.

"Там і використання техніки важкої в полях, де дуже велика в'язкість ґрунту, значно ускладнюється. Проте зараз погода стабілізувалася. Бойові дії відновилися. Бойові зіткнення також на Лимано-Куп'янському напрямку інтенсифікувалися після нетривалого затишшя. Проте ми стримуємо цей натиск противника і не даємо йому прорватися вперед", - розповів Євлаш.

Зокрема, за його словами, за позаминулу добу українським бійцям вдалося ліквідувати значно більше сил противника на цьому напрямку і зараз відзначається спад.

"Тобто зараз вони перегруповуються, проводять аналіз своїх дій, проте й надалі у них нічого не вийде", - додав речник.

Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку

На цьому напрямку російські загарбники зосередили значну кількість своїх військ і періодично намагаються наступати, при цьому українські військові тримають оборону.

Раніше представник Східного угруповання військ ЗСУ Євлаш повідомив, що на цьому відрізку фронту війська РФ формують 12 штурмових рот, які хочуть використати для спроб пробити оборону українських захисників.

Перед цим військовий експерт, колишній начальник пресслужби Генштабу Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна зазначав, що найближчим часом на Лимано-Куп'янському напрямку очікується серйозне пожвавлення.

Вчора у ЗСУ повідомили, що російські війська почали відновлювати наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку. Окупанти нарощують інтенсивність обстрілів та завдають авіаударів.

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