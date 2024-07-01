Окупанти в Херсонській області вдруге викрали місцеву журналістку: чи відомо, що із нею

Російські загарбники у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області викрали журналістку місцевої газети Жанну Кисельову. Це вже друге викрадення жінки окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Каховської міської територіальної громади.
Зазначається, що 27 червня загарбники забрали 56-річну Жанну Кисельову зі власної квартири.
На даний час місцеперебування жінки невідоме.
За інформацією МВА, російські військові вже викрадали Жанну Кисельову у вересні 2022 року і майже місяць тримали її "на підвалі".
Варто зауважити, що Жанна Кисельова багато років очолювала району газету "Каховська зоря", боролася за її роздержавлення. У 2020 році була обрана депутаткою Каховської міської ради.
Нагадаємо, напочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські окупанти в місті Ірпінь застрелили журналіста іноземного видання New York Times. Ще один журналіст тоді отримав поранення.
Раніше, 2 березня, в результаті російського ракетного удару по телевежі в Києві загинув перший з початку війни працівник ЗМІ.
А вже через декілька днів російські диверсанти обстріляли журналістів британського телеканалу Sky News.
Крім того, в Київській області під час інтервенції російських військ загинув фотограф і документаліст Макс Левін.
Також окупанти вбили українського військового журналіста Олексія Чубашева.
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