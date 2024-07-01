Окупанти в Херсонській області вдруге викрали місцеву журналістку: чи відомо, що із нею

Зазначається, що 27 червня загарбники забрали 56-річну Жанну Кисельову зі власної квартири.

На даний час місцеперебування жінки невідоме.

За інформацією МВА, російські військові вже викрадали Жанну Кисельову у вересні 2022 року і майже місяць тримали її "на підвалі".

Варто зауважити, що Жанна Кисельова багато років очолювала району газету "Каховська зоря", боролася за її роздержавлення. У 2020 році була обрана депутаткою Каховської міської ради.