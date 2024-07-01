Оккупанты в Херсонской области второй раз похитили местную журналистку: известно ли, что с ней

Российские войска убивают представителей СМИ

Напомним, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты в городе Ирпень застрелили журналиста иностранного издания New York Times. Еще один журналист получил ранения.

Ранее, 2 марта 2022 года, в результате российского ракетного удара по телебашне в Киеве погиб первый с начала войны работник СМИ.

А через несколько дней российские диверсанты обстреляли журналистов британского телеканала Sky News.

Кроме того, в Киевской области во время интервенции российских войск погиб фотограф и документалист Макс Левин.

Также оккупанты убили украинского военного журналиста Алексея Чубашева.

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