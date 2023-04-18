Окупанти в Херсонській області готуються до чергового "жесту". Гуменюк назвала ознаки

За її словами, Сили оборони спостерігають у окупантів активну оборонну діяльність на лівому березі.

"Вони дійсно зайняті інженерним облаштуванням рубежів - і першого, і другого, і третього, і намагаються мінувати ділянки, які можуть бути для них десантно-небезпечними", - розповіла вона.

Як додала Гуменюк, майже все узбережжя намагаються вкрити замінованими площами.

"Це як вже кажуть херсонці на правому березі народна прикмета - вони точно готуються до чергового жесту. Тому що вони спакували намародерене майно, повідправляли, запаслися цивільним одягом і зараз проводять такі дії, це однозначно свідчить про те, що вони готуються", - додала вона.

Як повідомлялось, російські пропагандисти вранці 18 квітня відзвітували про "візит" диктатора Володимира Путіна на окуповані території України. Він нібито побував у Херсонській області та Луганській.