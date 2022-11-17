Окупанти з "Градів" та артилерії обстріляли Сумську область

У Середино-Будській громаді на одне із прикордонних сіл ворог випустив 15 хв, обійшлося без руйнувань.

Зноб-Новгородська громада зазнала обстрілів чотири рази. О 13 годині російські військові вдарили з "Градів". Усього зафіксовано 10 "прильотів" по одному із сіл і стільки ж по іншому.

Згодом майже одночасно були ще мінометні та артилерійські обстріли. Усього пролунало 11 вибухів. На щастя, обійшлося без наслідків.

В Есманьській громаді майже о 17:00 росіяни обстріляли прикордонне село з артилерії, виявлено всього 12 "прильотів". За попередніми даними, без руйнувань.

Наразі жодних ударних угруповань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумської області немає.