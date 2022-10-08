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Окупанти з "Градів" обстріляли Дніпропетровську область: є руйнування

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Нікополь, Субота 08 жовтня 2022 08:37
Окупанти з "Градів" обстріляли Дніпропетровську область: є руйнування Фото: окупанти вночі вдарили по Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська війська в ніч на 8 жовтня обстріляли три громади Дніпропетровської області. Окупанти застосували "Гради".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Росіяни обстріляли Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. Ворог випустив майже 80 снарядів. Попередньо постраждалих серед місцевих жителів немає.

У Марганецькій громаді внаслідок обстрілів виникла пожежа. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. На подвір'ях місцевих мешканців росіяни вбили понад 30 свійських тварин.

У Мирівській громаді пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, автобусна зупинка, газогін та електромережі.

У Червоногригорівській громаді 500 сімей залишилися без світла через удари окупантів. Комунальники вже ліквідовують наслідки.

Фото: окупанти сьогодні обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, вночі росіяни також вдарили по Харкову ракетами С-300, внаслідок чого постраждав чоловік.

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