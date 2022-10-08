Окупанти з "Градів" обстріляли Дніпропетровську область: є руйнування

Російська війська в ніч на 8 жовтня обстріляли три громади Дніпропетровської області. Окупанти застосували "Гради".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Росіяни обстріляли Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. Ворог випустив майже 80 снарядів. Попередньо постраждалих серед місцевих жителів немає. У Марганецькій громаді внаслідок обстрілів виникла пожежа. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. На подвір'ях місцевих мешканців росіяни вбили понад 30 свійських тварин. У Мирівській громаді пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, автобусна зупинка, газогін та електромережі. У Червоногригорівській громаді 500 сімей залишилися без світла через удари окупантів. Комунальники вже ліквідовують наслідки. Фото: окупанти сьогодні обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)