Окупанти з "Градів" обстріляли Дніпропетровську область: є руйнування
Російська війська в ніч на 8 жовтня обстріляли три громади Дніпропетровської області. Окупанти застосували "Гради".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Росіяни обстріляли Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. Ворог випустив майже 80 снарядів. Попередньо постраждалих серед місцевих жителів немає.
У Марганецькій громаді внаслідок обстрілів виникла пожежа. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. На подвір'ях місцевих мешканців росіяни вбили понад 30 свійських тварин.
У Мирівській громаді пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, автобусна зупинка, газогін та електромережі.
У Червоногригорівській громаді 500 сімей залишилися без світла через удари окупантів. Комунальники вже ліквідовують наслідки.
Фото: окупанти сьогодні обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, вночі росіяни також вдарили по Харкову ракетами С-300, внаслідок чого постраждав чоловік.
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