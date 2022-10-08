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Оккупанты из "Градов" обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения

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Никополь, Суббота 08 октября 2022 08:37
Оккупанты из "Градов" обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения Фото: оккупанты ночью ударили по Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 8 октября обстреляли три общины Днепропетровской области. Оккупанты применили "Грады".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Россияне обстреляли Красногригорьевскую, Марганецкую и Мировскую общины. Враг выпустил около 80 снарядов. Предварительно пострадавших среди местных жителей нет.

В Марганецкой общине в результате обстрелов возник пожар. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. Во дворах местных жителей россияне убили более 30 домашних животных.

В Мировской общине повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автобусная остановка, газопровод и электросети.

В Красногригорьевской общине 500 семей остались без света из-за ударов оккупантов. Коммунальщики уже ликвидируют последствия.

Фото: оккупанты сегодня обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, ночью россияне также ударили по Харькову ракетами С-300, в результате чего пострадал мужчина.

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