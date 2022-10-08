Оккупанты из "Градов" обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения

Российские войска в ночь на 8 октября обстреляли три общины Днепропетровской области. Оккупанты применили "Грады".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Россияне обстреляли Красногригорьевскую, Марганецкую и Мировскую общины. Враг выпустил около 80 снарядов. Предварительно пострадавших среди местных жителей нет. В Марганецкой общине в результате обстрелов возник пожар. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. Во дворах местных жителей россияне убили более 30 домашних животных. В Мировской общине повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автобусная остановка, газопровод и электросети. В Красногригорьевской общине 500 семей остались без света из-за ударов оккупантов. Коммунальщики уже ликвидируют последствия. Фото: оккупанты сегодня обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)