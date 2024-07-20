Окупанти готують порт в Маріуполі до переправи краденого з України зерна

Окупанти готують порт Маріуполя для переправи краденого з України зерна. Мова йде про об'єми до майже 5 млн тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Спротив ".

Як зазначається, окупанти чітко виконують план по путінській "демілітаризації України", вивозячи з нашої землі насамперед хліб і устаткування розграбованих колись найбільших промислових гігантів Європи на зразок Авдіївського коксохіму чи "Азовсталі" у Маріуполі.

"З початку року обсяг перевалки вантажів, які ворог безцеремонно краде і відправляє за межі України, у Маріупольському порту склав уже понад 165 тис. тонн. У загальному числі сільгосппродукції викрадено і вивезено вже 84,2 тис. тонн", - йдеться у повідомленні.

Так, фейкове федеральне агентство морського і річкового транспорту РОА повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 млн тонн.

Ситуація у порту Маріуполя

Порт у Маріуполі, який захопили російські війська у лютому 2022 року, окупанти перетворили на хаб для зберігання техніки та особового складу.

Крім того, останнім часом у порту фіксувалася небувала активність російських кораблів, зокрема танкерів. Наприклад, наприкінці червня в порту Маріуполя помітили вже третій танкер РФ.

Тоді повідомлялося, що така активність може бути пов'язана з двома моментами, у тому числі з тим, що РФ почала запускати "Калібри" з акваторії Азовського моря.

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